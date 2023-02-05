السيسي يعزي أسرة رئيس الوزراء السابق: شريف إسماعيل أحد الرموز الوطنية المضيئة

قال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقدم ظهر اليوم الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السابق، وذلك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

السيسي: شريف إسماعيل قدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الرئيس قدم واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيراً إلى أنَّ المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم.