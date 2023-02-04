يوسف الحسيني: السيسي يدرك قيمة شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى المهندس شريف إسماعيل، متابعا: «الرئيس يعرف قيمة المهندس شريف إسماعيل، وقيمة المرحلة شديدة الصعوبة التي تولى المهندس شريف رئاسة الوزراء خلالها».

الرئيس ينعى المهندس شريف إسماعيل

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن الرئيس السيسي قال عبر صفحته على الفيس بوك: «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل، لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة، لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه، وأعزي نفسي والشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص».