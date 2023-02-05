موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 بالدرجات في المدارس

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023.. غدا بالمدارس

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023، غدًا، في المدارس في كشوف واضحة وظاهرة، وفقًا للجدول المحدد من المديرية، للتيسير على الطلاب والحصول على النتائج.

وأضافت مديرية التعليم في الجيزة، المدارس مسؤولة عن إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023، بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية واعتمادها رسميًا.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023.. ضوابط التظلمات

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، على عدم حجب أي نتائج للفصل الدراسي الأول للطلاب، وعدم ربط نتائج الطلاب بدفع المصروفات الدراسية، مؤكدة أنه سيتم محاسبة المخالفين للتعليمات.

وفي السياق نفسه، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، ضوابط تقديم تظلمات علي نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:-

- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 40 جنيها في المادة الواحدة، بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته بالدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.