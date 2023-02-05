نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة.. ظهرت الآن

أعلنت عدد من المدارس الثانوية بمحافظة الجيزة، عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك، نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وفقا للجدول المحدد من مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت المدارس الثانوية، الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات واعتمادها من مدير الإدارة التعليمية، مشيرا إلى أنّ النتيجة بالدرجات وليس التقديرات، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس، والحصول على درجات المواد من خلال كشوف النتائج المنشورة بالمدارس.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم بشكل موحد بجميع المدارس وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، والجدول المحدد، لمنع تكدس الطلاب خلال إعلان نتائج صفوف النقل.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنّه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس في كشوف ظاهرة وواضحة بالمدارس، حرصا على عدم التكدس ووضع الكشوف في أماكن متباعدة، منعا للتزاحم أمامها.

لا لحجب نتائج

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، عدم حجب نتيجة الصف الأول الثانوي لأي طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وحرصا على مصلحة الطلاب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.