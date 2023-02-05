محافظ أسيوط: التركيز على الخدمات الحيوية للمواطنين لإدراجها بالخطة الاستثمارية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى انطلاق جلسات التشاور لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023/2024) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) بمركز وأحياء المحافظة والبدء بعقد جلسة تشاور بمركز ومدينة أسيوط وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للجلسات والتي تشمل كافة مراكز وأحياء المحافظة.

يأتي هذا في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي مؤكدًا أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع القطاعات وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

القيادات التنفيذية والشعبية

حضر الجلسة التي عقدت بقاعة مدرسة الخديجة يوسف الثانوية بمدينة أسيوط، النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب وومصطفى بدران عضو مجلس النواب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة وأحمد ثابت وشنودة صليب نائبا رئيس المركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط والأب عاموس بسطا ممثلا عن الكنيسة الارثوذوكسية بأسيوط والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

التركيز عن الاحتياجات

وأوضح المحافظ أن جلسة التشاور التي تم عقدها بمركز ومدينة أسيوط قد شهدت مناقشات ومقترحات واستفسارات عديدة استمرت بضع ساعات حيث تم التركيز على الاحتياجات والخدمات والمرافق التي يحتاجها فعليًا المواطنين بقرى المركز لإدراجها بالخطة الاستثمارية خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات والتي تضمنت مقترحات بالتوسع فى مشروعات الصرف الصحي والمياه وتحسين الانارة واستكمال مشروعات الرصف بالقرى بعد استكمال توصيل المرافق الاساسية بالقرى.

جلسات التشاور العام

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية للاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن تستمر باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.