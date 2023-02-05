حقق النادي الأهلي فوزه الثاني مساء أمس، ضمن منافسات كأس العالم للاندية، حيث وصل إلى نصف النهائي على حساب فريق سياتل الأمريكي، بعد فوزه بهدف دون رد، لذا ينتظر عشاق المارد الأحمر في مصر والوطن العربي، مباره أمام فريق ريال مدريد، عبر تردد قناه ssc extra الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد، على البث الفضائي بالقمر الصناعي نايل سات.

تردد قناه ssc extra الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

وفي إطار حرص موقع «الوطن» على توفير كل ما يبحث عنه المتابعون، خاصة عشاق الساحرة المستديرة، نعرض فيما يلي تردد قناه ssc extra الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد، وفق صفحة المجموعة على تويتر، كما يلي.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية الناقلة لمبارة الأهلي وريال مدريد

وحصلت شبكة قنوات أون تايم سبورت على حقوق بث مبارة الأهلي وريال مدريد على التردد الأرضي، حيث يتم توصيل التلفزيون بجهاز إريال خارجي، على تردد UHF 32، أما حال التوصيل عبر شاشات LCD أو LED، يتم تحويل الشاشة إلى خاصية ATV إلى DTV، لإتمام عمليات البحث.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ووفقا للجدول الخاص بمباريات بطولة كاس العالم للأندية، من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الأربعاء المقبل في العاصمة المغربية الرباط.