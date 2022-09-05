تردد قنوات SSC sport السعودية الرياضية.. شاهد مبارياتك المفضلة

تردد قنوات SSC sport السعودية الرياضية، ترتفع عليها عمليات البحث من عشاق الساحرة المستديرة الراغبين في متابعة المباريات الدولية، والدوري السعودي، والبطولات الأخرى مثل الكرة الطائر، واليد وغيرها.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قنوات SSC sport السعودية الرياضية، وفق موقع القناة، في السطور التالية:

تردد قنوات SSC sport السعودية الرياضية

وبحسب المعلن عبر موقع مجموعة قنوات SSC sport السعودية الرياضية، فأنه يمكن ضبط البث على القمر الصناعي نايل سات، بشكل مجاني كالآتي:

تردد قناة ssc الرياضية على نايل سات

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

- القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ssc الرياضية عرب سات

- التردد: 12417.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

- القمر الصناعي: عرب سات

خطوات ضبط تردد قناة ssc على التليفزيون

ويمكن ضبط مجموعة قنوات ssc على التليفزيون من خلال المعلومات الآتية:

- يتم فتح جهاز الريسيفر والدخول على القائمة الرئيسية.

- من القائمة الرئيسيىة يتم الضغط على الإعدادات أو setting.

- ومن الإعدادات يتم اختيار التثبيت ثم الضغط على التثبيت اليدوي.

- حدد بعدها القمر الصناعي، واكتب التردد الخاص بالقناة والانتظار للتحميل وبذلك تكون قد انتهيت من تنزيل القناة وستجدها على الرسيفر الخاص بك.

مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية مكونة من 6 قنوات، وهي تبث باللغة العربية وبشكل مجاني على مدار الساعة، وتنقل الكثير من البطولات منها طولة فورملا 1، وكأس الملك السعودي، كأس السوبر السعودي، ودوري المحترفين السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.