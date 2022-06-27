تردد قنوات ssc الرياضية السعودية المفتوحة على النايل سات الجديد 2022

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، من الكلمات التي ترتفع عليها نسب المشاهدة خلال الساعات الأخيرة عبر محرك البحث «جوجل»، خاصة لعشاق الألعاب الرياضية المختلفة، إذ تقدم المجموعة عدد من البطولات الدولية والمحلية في بطولات الفروسية، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة السلة وغيرها.

وفي إطار حرص موقع «الوطن» على الإجابة على تساؤلات القراء على محرك البحث جوجل، نعرض فيما يلي تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعبر سات، وفق صفحة المجموعة على موقع التغريدات «تويتر» في السطور التالية:

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على عرب سات

ويمكن ضبط القناة على التليفزيون المستخدم الصناعي عرب سات، من خلال ضبط بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على النايل سات

أما بيانات تردد المجموعة على القمر الصناعي النايل سات، فيجب اتباع التعليمات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وتعرض مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية عدد من البطولات المحلية والعالمية، منها دوري المحترفين السعودي، وكأس الملك السعودي، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الأسيوي، والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وتصفيات كأس العام 2022، وبطولة فورملا 1.

كما تنقل مجموعة القنوات الرياضية، رياضيات أخرى منها الفروسية، ولعبة الكاراتيه، وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية مثل كرة القدم الأمريكية، إذ يتمّ تغطية أهم البطولات وأكثرها شعبية، فضلاً عن تغطية كاملة لبطولات كرة اليد، وسباقات الهجن التي تعدّ من أقدم الرياضيات في المملكة.

وكانت مجموعة القنوات الرياضية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن تعاقدها مع عدد من المعلقين الرياضيين المعروفين في الشرق الأوسط؛ منهم عيسى الحربين، وعبدالله الحربي، ومشاري القرني، وفهد العتيبي.