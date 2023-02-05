تشييع جثمان طالب أصيب في حادث بالشرقية منذ 25 يوما.. لحق بشقيقه وصديقهما

شيع أهالي قرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم، جثمان طالب بالثانوية العامة، توفي متأثرا بإصابته في حادث تصادم، وذلك بعد 25 يوما من وفاة شقيقه في نفس الحادث.

تشييع جثمان طالب توفي بعد شقيقه

شارك في الجنازة أهالي قرية طاروط في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي اتصف وشقيقه المتوفى بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق، فيما أصيبت أسرة الشابين الراحلين بحالة من الانهيار.

بلاغ بوقوع حادث على كوبري شرويدة

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارة ملاكي أعلى كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق، ما أسفر عن وفاة «كريم محمد الشرقاوي»، 19 عاما، وصديقه «زياد أحمد خضر»، 19 عاما ، فيما أصيب شقيق الأول «نور محمد الشرقاوي» طالب بالصف الثاني الثانوي.

وجرى نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لعلاج المصاب، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، وصرحت النيابة بالدفن بعد انتداب الطب الشرعي وإعداد تقارير بحالتي الوفاة وسببها.

25 يوما في المستشفى

وتلقى مدير أمن الشرقية اليوم، إخطارا يفيد بوفاة المصاب «نور الشرقاوي»، وذلك بعد مرور 25 يوما على احتجازه في أحد المستشفيات، متأثرا بإصابته في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتسلمت أسرة الطالب الراحل جثمانه من مشرحة المستشفى، وقاموا بتشيعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية طاروط في الزقازيق.