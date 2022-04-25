القبض على شقيقين أصابا طبيباً بـ«عاهة» بعد وفاة والدهما بكفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، القبض على شقيقين قاما بالتعدي على أحد الأطباء بمستشفى سيدي سالم المركزي، وتسببا في إصابته بـ«عاهة» مستديمة، بعد وفاة والدهما داخل المستشفى، وأثارت الواقعة ردود فعل متباينة بين عدد من أهالي المركز.

ونشرت «نهاد رمضان»، شقيقة المتهمين، منشوراً عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «لو أي حد من سيدي سالم يعرف دكتور في المستشفى يتوسط لينا، أبويا رايح سليم ومات في المستشفى، وأخويا الصغير اتهور على الأطباء، فالشرطة خدت اخواتي وحبستهم، وابويا اندفن بدون وجود اخواتي».

مواطنون يطالبون بالصلح بين الطرفين

أثار منشور الفتاة تعاطف البعض من أهالي المدينة، الذين طالبوا بالتدخل لانهاء المشكلة، تقديراً للمصاب الجلل للأسرة، فيما دعا آخرون إلى الصلح بين الطرفين وإطلاق سراح الشقيقين المحتجزين بمركز شرطة سيدي سالم على ذمة القضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، أن الشقيقين تعديا على الدكتور محمد أحمد عبدالعال، مما أدى إلى إصابته بنزيف في العين، جرح تهتكي بالحاجب، وجرح تهتكي بالجفن، وفقدان جزء من جلد الجفن، كما أصيب بارتجاج في المخ، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة، وجاء الرأي الطبي بحدوث «عاهة» مستديمة في عين الطبيب، مما أثر عليه نفسياً، فضلاً عن أنهما قاما بتكسير بعض محتويات وحدة العناية المركزة.

مدير المستشفى: «كسروا محتويات العناية»

وأضاف «زغلول»، رداً على منشورات أهالي المتهمين عبر «فيسبوك»، أن الموضوع حالياً يجري التحقيق فيه أمام النيابة العامة، مشيراً إلى أن والدهما يبلغ من العمر 60 سنة، دخل المستشفى بتوقف في عضلة القلب، وحاول أطباء العناية إنقاذه، وتعاملوا معه فور وصوله المستشفى، ولكن بدون استجابة، حيث تبين أنه توفى قبل دخوله المستشفى بفترة كبيرة.

وأوضح مدير مستشفى سيدي سالم المركزي أن طبيب العناية خرج ليبلغ أولاد المتوفي بحالته، فقاما بالاعتداء عليه بالضرب، وإصابته بإصابات خطيرة، وجرى القبض عليهما وتسليمهما لنقطة شرطة المستشفى، وتبين أنهما شقيقان «أحمد ر. م. أ.»، و«محمد»، يقيمان بقرية «آصف»، التابعة لمركز سيدي سالم.

وانتقلت قوة من مركز شرطة سيدي سالم، وتوجهت إلى المستشفى المركزي، وبالفحص تبين تعدي الشقيقين المذكورين على الطبيب محدثين إصابته، وحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق.