مشاهد من حرائق غابات تشيلي.. نجاة كلاب وقطط صغيرة من مصير مشؤوم

شهدت تشيلي خلال الأيام القليلة الماضية، حرائق غابات، التي أسفرت عن مصرع 22 شخصا وأصدرت حكومة الرئيس جابرييل بوريك، في وقت سابق، حالة الطوارئ في بعض المناطق.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية التشيلية، كارولينا توها، إصابة حوالي 554 شخصًا بسبب حرائق الغابات التي شهدتها بلادها، منهم 16 في حالة حرجة.

وأصدرت السلطات في تشيلي على خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض المناطق، أوامر بإخلاء السكان، فيما شاركت العناصر الأمنية في مساعدة المواطنين في تلك المناطق في عملية الإخلاء، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعملية الإخلاء.

مشاهد إخلاء مؤثرة

وأظهرت مشاهد عملية الإخلاء من قيام القوات الأمنية بمساعدة المدنيين في حمل أمتعتهم، فيما كانت المشاهد الأكثر دراماتيكية، إنقاذ عناصر الشرطة لكلاب وقطط صغيرة من مصير مشؤوم جراء حرائق الغابات.

ونجا كلب صغير وقطط صغيرة عمرها شهر واحد من مصير مروع نتيجة حرائق الغابات التي شهدتها تشيلي، عبر العناصر الأمنية، التي عملت على إعادتها إلى أصحابها سالمة.

وأثارت صورة نشرها حساب شرطة تشيلي الرسمي عبر تويتر، لقيام أحد عناصر الشرطة، بإخلاء كلب صغير، من منطقة تعرضت لحريق غابات وإعادته إلى صاحبه تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فرحة مواطن تشيلي لعودة كلبه

وأظهرت الصور التي نشرها حساب شرطة تشيلي، فرحة صاحب الكلب بعودته إليه سالما، معبرا عن شكره للعنصر الأمني على مساهمته في حمله للكلب وتسليمه له.

إنقاذ قطط من حرائق غابات تشيلي

كما أثارت صور لقيام أحد عناصر القوات الأمنية بإنقاذ مجموعة من القطط الصغيرة البالغة من العمر شهرًا تفاعلات وردود فعل إيجابية تجاه الشرطي التشيلي من جانب مستخدمي موقع تويتر.