حرائق تشيلي تلتهم 14 ألف هكتار من الغابات وتقتل 22 شخصا (فيديو)

لقي أكثر من 22 شخصا مصرعهم، إثر الحرائق التي ضربت تشيلي ووصل عددها لأكثر من 150 حريقا في غابات عدّة، والتهمت أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات، بسبب موجة الحر التي تشهدها الدولة اللاتينية، بحسب ما ذكرته شبكة «يورو نيوز».

تفاصيل ضحايا حرائق تشيلي

وأسفرت الحرائق عن مصرع 4 في سيارتين منفصلتين بمنطقة بيوبيو، على بعد نحو 560 كيلومترا جنوب العاصمة سانتياجو، وذكرت وزيرة الداخلية، كارولينا توها، أنّ الحالات لقيت مصرعها حرقا، وقضى آخرون وهم يحاولون الهرب من النار.

والضحية الخامسة كان رجل إطفاء دهسته عربة إطفاء أثناء اشتعال حريق في المنطقة، وفي وقت لاحق من بعد الظهر، تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تساعد في مكافحة النيران في منطقة أراوكانيا، ما أسفر عن مصرع الطيار، وهو مواطن بوليفي، وميكانيكي من دولة تشيلي.

مشهد مخيف من حرائق تشيلي و هروب الناس سبحان الله العظيم #Chile pic.twitter.com/ujSCNVyQtQ — طقس_العالم (@Arab_Storms) February 4, 2023

الحرائق تدمر 14 ألف هكتار

دمرت حرائق الغابات بالفعل نحو 14000 هكتار، حيث تقع معظم حرائق الغابات في «بيوبيو» و«نيوبل» المجاورة، ومن المقرر أن تستمر موجة الحر التي تضرب تشيلي مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي يمكن أن تجعل الحرائق أكثر صعوبة.