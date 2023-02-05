فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف لمدة 15 يوما

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بداية من غد الاثنين 6 فبراير، ولمدة 15 يوما.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعين، وتم تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع «أ» إدارات بني سويف وإهناسيا وببا، بينما يضم قطاع «ب» إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية، وملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع «أ» بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع «ب» بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 76% لطلبة النظامي و26% للمنازل، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 75.6%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية النور للمكفوفين 71.42%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.