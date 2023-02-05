التعليم تحدد ضوابط تقييم طلاب البرامج المبنية على منهجية الجدارات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الضوابط الخاصة بالمدارس المطبق بها البرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل، أكدت فيه متابعة المدارس والتأكد من الانتهاء من البرامج العلاجية للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

حصر النتيجة لصفوف النقل

وأكدت وزارة التربية والتعليم متابعة حصر النتيجة لصفوف النقل، وذلك قبل زيارة التحقق الخارجي، وتكليف مديرة المدارس بعمل إحصاء بالبرامج العلاجية لطلاب الدبلوم للفصل الدراسي الثاني، وبعد زيارة التحقق الخارجي الثانية يتم التنبيه على المدارس.

كشوف بأسماء طلاب الدور الثاني والمؤجلين

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية بضرورة تجهيز الآتي:

- كشوف بأسماء الطلاب الذين لم يتجاوزوا بنجاح جميع الوحدات بكل برنامج.

- كشوف بأسماء الطلاب الذين لهم دور ثاني في وحدة/وحدتين.

- كشوف بأسماء الطلاب المؤجلين للدور الثاني.

التقييم النهائي على ما درسوه خلال 3 سنوات

- يبدأ امتحان الجدارات الأساسية (المواد الثقافية) لطلاب المدارس المطورة اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 مايو .

- يتم التقييم النهائي للطلاب في الجدارات الفنية علي ما درسه خلال الثلاث سنوات.

- يبدأ اختبار المعارف والتقييم المهاري في المواعيد التي يتم تحديدها حسب كل برنامج طبقا للجدول المعلن لكل لجنة.