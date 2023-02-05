محافظ الشرقية: رفع معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التنموية الجارية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات والشركات وممثلين عن قطاعي الغاز الطبيعي والاتصالات وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ضمن الخطة الاستثمارية 2022 / 2023.

اجتماع لمناقشة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والأستاذ مراد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي والأستاذ سعد الفرماوي الخبيرين الوطنيين للمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد أن محافظة الشرقية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الأبنية التعليمية- الإسكان – الطرق - الكباري – الشباب والرياضة – الري – الصحة – الطب البيطري -الغاز – الاتصالات – السكة الحديد) وتحظى باهتمام القيادة السياسية من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بقرى مركز الحسينية وتستعد لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة بمراكز (بلبيس – فاقوس – ديرب نجم – أبو حماد – أولاد صقر)، وذلك لتحسين جودة حياه المواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع علي حده للتعرف علي الموقف التنفيذي للمشروعات وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال بها لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية..

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية، ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة لسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع معدلات أداء العمل بالمشروعات والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين.