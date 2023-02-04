انطلاق قوافل طبية في 14 تخصصا ضمن «حياة كريمة» بالغربية

أطلقت مديرية الصحة بالغربية، قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة، على أن يجرى إحالة الحالات التي تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

قوافل داخل 6 مراكز

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن التخصصات الطبية تشمل النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل، مشيرا إلى أن القرى والمراكز، المقرر إجراء القوافل الطبية بها تشمل مركز كفر الزيات - قطور - مركز طنطا - السنطة - مركز المحلة - سمنود.

الكشف على 2140 مواطنا

وقال الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، إنه جرى الانتهاء من أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية بشبيش التابعه لمركز المحلة، والتى استمرت لمدة يومين في إطار مبادرة حياة كريمة وضمت جميع التخصصات.

وجرى تقديم جميع هذه الخدمات الطبية مجانا لأهالي لعدد 2140 حالة شاملة الكشف والأشعة والتحاليل «معمل دم متنقل ومعمل طفيليات» والأدوية بالمجان وتقديم الندوات التوعويه والتثقفية في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، حيث تأتي تلك القوافل في إطار خطة الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض.