الانتهاء من 5 وحدات صحية في قرى برج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعمال تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع كفاءة القرى المصرية لتحقيق حياة كريمة للأهالي بمركز ومدينة برج العرب، حيث تم الانتهاء من 5 وحدات صحية لخدمة أهالي المنطقة.

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات وقطاع الصحة بقرى مركز ومدينة برج العرب، شملت تحقيق نسبة تنفيذ عالية، حيث تم الانتهاء من تطوير وحدة صحة أبو صير، ووحدة صحة الغربانيات وتم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية وتسليمهما.

نسب إنجاز حياة كريمة في الإسكندرية

وأضاف محافظ الاسكندرية، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحة نجع الصنافرة بمعدل 90 % ببرج العرب القديم، والانتهاء من إنشاء وحدة نجع حليص بشارع جمال عبد الناصر بمعدل 95% ببرج العرب القديم، والانتهاء من إنشاء وحدة رعاية صحية ببهيج بمعدل 95% بقرية بهيج.

أهمية حياة كريمة في برج العرب بالإسكندرية

وقال «الشريف»، إن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

من جانبها، قالت الدكتورة جاكلين عازر أن مدينة برج العرب من الأماكن المحظوظة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه عقب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، ستكون لدينا قرى متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية.