رئيس الوزراء: 104 ملايين دولار قيمة الاستثمارات الرومانية في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه يتم العمل على تطوير العلاقات بين مصر ورومانيا وزيادة التجارة والاستثمار والعلاقات التجارية والاستثمارية مع رومانيا.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني: «بالنسبة للعلاقات المصرية الرومانية، أود أن أقول إنها قوية وتاريخية وتدفعها المصالح المشتركة، إذ تتمتع العلاقات بالتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وتابع رئيس الوزراء، أن مصر ورومانيا وقعتا اتفاقا من أجل إنشاء مجلس الأعمال الروماني المصري في مارس 2001، لذلك بدأ إطار جديد من العلاقات التجارية والاستثمارات.

101 شركة رومانية في مصر

وأوضح أهمية الاستثمارات الرومانية في مصر، إذ بلغت 104 ملايين دولار أمريكي بحلول 2022، كما أن عدد الشركات الرومانية في مصر بلغ 101 شركة تغطي قطاعات عديدة مثل السياحة والمالية والصناعة والخدمات.

وواصل: «في هذا الصدد، أود أن أدعوكم إلى استكشاف فرص الاستثمارات الحالية بمجالات الصحة والطاقة المتجددة والصناعة».