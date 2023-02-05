آخر موعد للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. باق أيام

ما هو آخر موعد للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج التي وافق عليها مجلس الوزراء؟ سؤال يرغب الكثير من المهتمين في معرفته، وهل هناك إمكانية لمد الفترة أم لا؟

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية، فإن 14 مارس المقبل آخر موعد للتسجيل في مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وسداد قيمة الوديعة المقررة، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 34 ألف شخص.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا يوجد أي نية لمد فترة العمل بقانون مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، بعد تاريخ 14 مارس 2023 المقبل، وسداد قيمة الوديعة المقررة

وأضاف أنه يجرى الإفراج الجمركي بشكل يومي على عدد من السيارات، موضحا أنه بالنسبة للموافقة الاستيرادية تكون صالحة لاستيراد المركبة لمدة عام من تاريخ صدورها.

التيسيرات على المصريين بالخارج

وأشار وزير المالية، إلى موافقة مجلس الوزراء على العمل بالتيسيرات على المصريين بالخارج لاستيراد السيارات من خلال إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر مقابل تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر السابقة، ويظهر فيها حركات الإيداع والتحويل والسحب.

وتابع أنه جرى إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وتقديم كشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية عن طريق السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.