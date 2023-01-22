مبادرة «اتكلم عربي» تنشر منشورا جديدا لأبناء المصريين بالخارج

تحت عنوان «أكلات مصرية» نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منشورا جديدا، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، لأبناء المصريين بالخارج، في إطار الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية التى أطلقتها وزارة الهجرة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية، خاصة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

كل بلد وليها تقاليد معينة في إستقبال الشتاء

وتضمن منشور المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «كل بلد وليها تقاليد معينة في استقبال الشتاء وإنهم يتدفوا، زي مصر مثلاً أول ما الجو بيبدأ يسقع شوية بتبدأ الأمهات إنها تجهز العدس، شاركونا إنتم كبلاد عربية بتجهزوا للشتاء إزاي من ناحية المشاريب والأكلات».

مبادرة «اتكلم عربي وعيشها مصري»

وتعد مبادرة «اتكلم عربي» من أوائل وأهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث اهتمت بها الوزارة من خلال إطلاق صفحة رسمية خاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كي يكون هناك إمكانية لجميع أبناء المصريين بالخارج، أن يتواصلوا من خلالها مع وطنهم الأم، ومعرفة العادات والتقاليد عن مصر.

كما حرصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالمبادرة الرئاسية ويحمل اسم «اتكلم عربي وعيشها مصري»، كي يجرى من خلاله تعليم الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية، حيث يوفر التطبيق ألعاب ترفيهية ومسلية للأطفال تتحدث باللغة العربية.