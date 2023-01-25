«التعليم» تعلن موعد وضوابط امتحانات المصريين بالخارج للتيرم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل بامتحانات الطلبة المصريين في الخارج اعتبارا من الثلاثاء 24 يناير الجاري.

امتحانات المصريين بالخارج التيرم الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين في الخارج، تبدأ يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، وفقا لإعلان التقدم، طبقا للجداول التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.

حجب نتائج الطلاب في هذه الحالة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يتم تسليم أصول مستندات التقدم باليد أو الإرسال بالبريد السريع، إلى الإدارة العامة للامتحانات، وسيتم حجب نتائج الطلاب في حالة عدم تسليم أو إرسال أصول المستندات، قبل إعلان النتيجة، ولا يحق لأي طالب أداء امتحانات الطلبة المصريين في الخارج داخل جمهورية مصر العربية وعلى ولي الأمر تحمل المسؤولية القانونية كاملة في حالة مخالفة ذلك.