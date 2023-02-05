وزير البترول يبحث مع رئيس وزراء رومانيا آليات التعاون في الغاز الطبيعي

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة، نيكولاي تشوكا رئيس وزراء رومانيا والوفد المرافق له، الذي يجري زيارة رسمية للقاهرة، لبحث دفع العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، من أهمها الطاقة والغاز الطبيعي، باعتبارها من أولويات التعاون بين مصر ورومانيا.

وقال رئيس وزراء رومانيا، إن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وقوية، معربا عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي تم خلاله الاتفاق على أهمية التعاون واستثمار العلاقات الثنائية والإمكانيات في مصر ورومانيا لمصلحة البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء الروماني، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مساء اليوم مع مصر، في مجال الغاز الطبيعي، التي تمثل بوابة لتحقيق تعاون واسع في قطاع الطاقة.

اهتمام رومانيا بتطوير التعاون مع مصر في قطاع الغاز الطبيعي

ورحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية برئيس الوزراء الروماني والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، واهتمام رومانيا بتطوير التعاون مع مصر في قطاع الغاز الطبيعي.

وأضاف الملا، أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، بين شركة إيجاس المصرية وترانس جاز الرومانية، يعد خطوة مهمة توفر فرصا للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب كونها بداية لفتح المزيد من آفاق التعاون في مجالات البترول والتدريب وبناء القدرات البشرية، حيث سيتم الاستعانة بخبرات المؤسسات والاكاديميات الرومانية في هذا الشأن.

وأشار الملا، إلى امتلاك قطاع البترول لخبرات متميزة في مجال نقل الغاز الطبيعي ومد شبكاته، خاصة مع وجود نماذج ناجحة لنقل الغاز إقليميا مع عدد من الدول المجاورة بريا و بحريا، لافتا إلى أن هناك مجالات وفرص جيدة للتعاون مع رومانيا في مجال نقل الغاز، باستغلال الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

وأضاف الملا، أن فرص التعاون تشمل أيضا مجال البترول فهناك شركات عالمية كبرى تعمل في مصر في إنتاج البترول، مشيرا إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لدراسة أوجه التعاون المشترك ذات الأولوية في هذا المجال.

نجاح مصر في الاستغلال الأمثل لبنيتها التحتية

كما استعرض الوزير، نجاح مصر في الاستغلال الأمثل لبنيتها التحتية في مجال إسالة وتصدير الغاز الطبيعي، مشيرا إلى نجاحها في التغلب على التحديات، وإعادة تشغيل مجمع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي عام 2021، بعد توقفه لمدة 8 سنوات عن العمل، لافتا إلى الشراكة الناجحة مع مجموعة إيني الإيطالية في هذا المشروع.

وشهد اللقاء، تقديم عرض حول مجمع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط، الذي يعد أول مشروع في مصر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، وأحد اهم عناصر البنية التحتية الداعمة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة، وتداول الغاز الطبيعي، وتم استعراض تطور المصنع منذ تشغيله عام 2005، ومراحل توقفه وإعادة تشغيله مجددا ليصل اجمالي ما تم تصديره إلى 500 شحنة.

وأشاد رئيس الوزراء الروماني بمجمع دمياط وقدراته، مؤكدا أنه يتطلع لدراسة أوجه التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال، في ضوء مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها.

وشهد اللقاء، تأكيد الوفد الروماني علي اهتمام رومانيا وتطلعها لتكون شريكا استراتيجيا في نقل الغاز الطبيعي من مصر، كمركز للطاقة إلى شرق ووسط أوروبا.

حضر اللقاء من الوفد المرافق لرئيس الوزراء الروماني، الذي ضم فلورين سباتارو وزير الاقتصاد دان دراجان وزير الدولة للطاقة والسفير ميهاى ستيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة، وآيون ستروين مدير عام شركة ترانس جاز الرومانية، ومن قطاع البترول، الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ونائبه للعمليات المهندس يس محمد، إضافة إلى السيد ماتيا كامبانياتي مدير شركة إيني الإيطالية في مصر، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ووكيل وزارة البترول للمكتب الفني، ورئيس شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي.