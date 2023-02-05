القصة الكاملة لمنطاد التجسس الصيني والرد الأمريكي الحاسم عليه

أظهرت الصين مؤخرا ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أزمات عدة في السنوات الثلاثة الأخيرة بدأت بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي ظهرت في عام 2020 ومؤخرا فقدت الصين منطاد فوق الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرتها للتجسس وقامت بتفجيره، ولكن الأزمة متكررة حيث عملت الصين على إطلاق صاروخ فقد مدار وتسبب في ذعر لكل دول العالم قبل أن يسقط في البحر.

خرج مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، مبينًا أنّ هناك 3 مرات تحرك فيها منطاد صيني وفق أمريكية، وتكرر الأمر وقت إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، لكن المنطاد الحالي يأتي في ظل أزمات متلاحقة بين الصين وأمريكا.

الجيش الأمريكي يتدخل

أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي عقب إصدار الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أمر إسقاطه، وتم رصده لأول مرة في سماء ولاية مونتانا الأسبوع الماضي ثم تحرك فوق مناطق مختلفة في الولايات المتحدة، ومنعت على إثر ذلك أمريكا الطيران في عدة مطارات ويلمنغتون، بكارولينا الشمالية، وتشارلستون وميرتل بيتش في كارولينا الجنوبية ثم تم فتح المطارات بعد القضاء على المنطاد، وانتشل الجيش الأمريكي حطام المنطاد قبال السواحل الشرقية

إصدار وزارة الدفاع الأمريكية بيانا

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، بيانا تشير فيه إلى أن إن هناك منطاد تجسس صيني ثان مشتبه به متجه عبر أمريكا اللاتينية، ويطير فوق 70 ألف قدم في المجال الجوي بحسب الجيش الكولومبي وهذا يختلف عن منطاد التجسس الأول.

رد وزارة الخارجية الصينية

ردت وزارة الخارجية الصينية في بيان، صباح الأحد، أعربت فيه عن استياءها الشديد واحتجاجها بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط منطاد مبينة أن أمريكا بالغت في رد فعلها وتنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية، وتابع البيان: «الجانب الصيني أبلغ الجانب الأمريكي مرارًا وتكرارًا بعد التحقق من أن المنطاد مخصص للاستخدام المدني ودخل الولايات المتحدة بسبب ظروف خارجة عن السيطرة».