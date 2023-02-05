تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي.. «لبس بورنيطة وراح المستشفى»

تحل ذكرى ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي، اليوم، إذ أنه من مواليد 5 فبراير عام 1952، ووافته المنية في 25 يوليو عام 2019 بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان فاروق الفيشاوي معتادا على الاحتفال بعيد ميلاده مع أصدقائه، خاصةً إلهام شاهين، لبلبة، شهيرة، رانيا محمود ياسين، نرمين الفقي وغيرهم من النجوم، إلا أن ظروف مرضه منعته من الاحتفال بهذه المناسبة قبل وفاته.

نجل فاروق الفيشاوي: والدي نُقل للمستشفى بعد إلحاح

وشهدت الأيام الأربعة الأخيرة من حياة فاروق الفيشاوي تدهورا كبيرا في حالته الصحية، واستدعت نقله من منزله إلى أحد المستشفيات في القاهرة، وذلك وفقا لتصريحات نجله «عمر» مع أحد البرامج التليفزيونية، إذ أكد أن والده كان رافضا فكرة نقله للمستشفى، ولكنه تحت ضغوط أفراد الأسرة رضخ لمطلبهم، مستدركا: «فوجئنا به لابس شيك وبورنيطة وقالهم يلا أنا جاهز وراح المستشفى على رجليه».

غيبوبة كبدية أودت بحياة فاروق الفيشاوي

وأوضح عمر أن مرض السرطان استشرى في جسد فاروق الفيشاوي قبل وفاته بـ 3 أيام، حيث تمكن من الكبد وكان سبب في دخول والده بحالة غيبوبة أودت بحياته عن عمر يناهز 67 عاما.