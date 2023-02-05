3 أفلام ومسلسل جمعت فاروق الفيشاوي وعادل إمام.. منها «المشبوه»

شكّل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي يمر اليوم 71 عامًا على ذكرى ميلاده، ثنائيًا فنيًا مع عدد من النجوم والنجمات، والتي نتج عنها عدد من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرز الممثلات اللاتي تعاون معهن نادية الجندي، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ونبيلة عبيد، ومن النجوم فريد شوقي، ويحيى الفخراني، وصلاح السعدني، ومحمود عبدالعزيز.

ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوي

ومع الزعيم عادل إمام، قدّم فاروق الفيشاوي، عددًا من الأعمال الفنية، وحكى الأخير قبل وفاته في لقاء تليفزيوني، أنه عندما عُرض عليه العمل مع الزعيم في فيلم «المشبوه» رفض في البداية، لوجود مشهد يقوم فيه بصفعه على وجهه، وتخوف من جمهور عادل إمام نظرًا لشعبيته الجارفة، حتى أقنعه المخرج بأهمية ذلك.

وفي ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوي، تستعرض «الوطن» أبرز الأعمال التي قدمها مع عادل إمام، وذلك من خلال السطور التالية:

غاوي مشاكل

عام 1980 قدما سويًا فيلم «غاوي مشاكل»، بطولة نورا، وإسعاد يونس، ومحمد رضا، وعزيزة حلمي، ومحمد رضا، ونعيمة الصغير، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، ومحمد عبدالعزيز.

المشبوه

وفي عام 1981 جمعهما فيلم «المشبوه»، من إخراج سمير سيف، وسيناريو وحوار إبراهيم الموجي، وبطولة سعاد حسني، وسعيد صالح، وعلي الشريف، وفؤاد أحمد.

حنفي الأبهة

في عام 1990 قدما فيلم «حنفي الأبهة»، من إخراج محمد عبدالعزيز، وسيناريو وحوار بسيوني عثمان، وبطولة هدى رمزي، وعلا رامي، ورجاء الجداوي، ومصطفى متولي، ومجدي وهبة.

عوالم خفية

في عام 2018 حّل فاروق الفيشاوي ضيف شرف في مسلسل «عوالم خفية»، بطولة عادل إمام، ورانيا فريد شوقي، وصلاح عبدالله، وبشرى، وأحمد وفيق، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج رامي إمام.