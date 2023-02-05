أبرز 5 وجوه جسدها فاروق الفيشاوي في السينما والدراما.. ذكرى ميلاده اليوم

ما يزيد عن 250 عملا فنيا شارك فيها الفنان فاروق الفيشاوي، الذي يمر اليوم 71 عامًا على ذكرى ميلاده، باعتباره من مواليد 5 فبراير عام 1952، حيث بدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي، واستمر عطاؤه حتى وفاته يوم 25 يوليو عام 2019 متأثرًا بتداعيات إصابته بمرض السرطان، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا وكثيرا من الأعمال المختلفة ما بين السينما والدراما والمسرح.

ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوي

وفي ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوي، تستعرض «الوطن» أبرز 5 شخصيات جسّدها على شاشتي السينما والتليفزيون، وذلك من خلال السطور التالية:

الزيبق

عام 1985 جسّد شخصية علي الزيبق، في مسلسل يحمل نفس الاسم، للكاتب يسري الجندي، وإخراج إبراهيم الشقنقيري، ومن بطولة هدى سلطان، وليلى فوزي، وأبوبكر عزت، وكمال حسين، وإبراهيم الشامي، وحمدي أحمد.

غوايش

عام 1986 جسّد شخصية «حسنين»، ابن العمدة المتعلم والحاصل على لقب أفندي، ويقع في غرام فتاة بسيطة تقوم ببيع مستلزمات البنات في الموالد، من خلال أحداث مسلسل «غوايش»، أمام صفاء أبو السعود، ونبيل الحلفاوي، وزوزو نبيل، ومحمد توفيق، ومن تأليف محمد جلال عبدالقوي، وإخراج محمد شاكر.

دموع صاحبة الجلالة

عام 1993 جسّد فاروق الفيشاوي شخصية «محفوظ عجب»، في مسلسل «دموع صاحبة الجلالة»، للكاتب موسى صبري، وسيناريو وحوار عاطف بشاي، وإخراج يحيى العلمي، وبطولة ميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، وعمر الحريري، وسناء شافع.

حنفي الأبهة

عام 1990 جسّد شخصية المقدم شريف، في فيلم «حنفي الأبهة»، أمام عادل إمام، ورجاء الجدواي، وهدى رمزي، ومجدي وهبة، ويوسف داود، وعلا رامي، ومن تأليف يوسف عثمان، وإخراج محمد عبدالعزيز.

كشف المستور

عام 1994 شارك الفنان الراحل نبيلة عبيد ويوسف شعبان، ونجوى فؤاد، وعايدة عبدالعزيز، بطولة فيلم «كشف المستور» للكاتب وحيد حامد، وإخراج عاطف الطيب.