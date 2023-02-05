المشدد 10 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لآخر في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد حكما بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على عامل لضربه آخر محدثا له عاهة مستديمة بعد مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج .

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي، وأحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تفاصيل المشاجرة والبلاغ الأمني

تعود أحداث الواقعة لشهر يناير من عام 2022، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم «ر،ف» تهمة ضرب المجني عليه «ع،ع» عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث قرر ذلك وأعد أداة شاكوش وذهب إليه في المكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به بأن وجه له عدة ضربات والتي تسببت في إحداث عاهة مستديمة له.

وجرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد 10 سنوات لعامل انتهك الحياة الخاصة لآخر

كما أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بالمصروفات الجنائية لتهديده وانتهاك حرية الحياة الخاصة بشخص آخر بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

حيث قام المتهم «م،ف» بتهديد المجني عليه «ح،ع»، عبر الكتابة على تطبيق التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بإفشاء أمور وصور غير لائقة خاصة به، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبالغ مالية، وتعمد إزعاج المجني عليه مما انتهك حرية الحياة الخاصة بالمجني عليه، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.