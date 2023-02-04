أسماء 16راكبا أصيبوا في حادث انقلاب أتوبيس بالصحراوي الشرقي بسوهاج

اختلت عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس على طريق سوهاج البحر الأحمر- الصحراوي الشرقي، وأصيب 16 راكبا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد استقبال مستشفى سوهاج الجامعي لـ16 مصابا، وجرى تحويلهم جميعا لعمل اللازم طبيا.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع البلاغ، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بـ15 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وبالانتقال تبين إصابة كل من: محمد.ح.م 23 عاما، وسحر.م.م 22 عاما، وخلود.ح.م 20 عاما، ونورة.ا.ح 19عاما، ووفاء.ص.أ 19عاما، وشرين.أ.أ 19 عاما، وسمر.ع.م 22 عاما، ومي.ج.ع 22 عاما، وسمر .ع.خ 20 عاما، وبسينة.م.ت 21 عاما، وإلهام.ا.ح 19وعاما، وآلاء.ع.ع 23 عاما، وجهاد.م.ع 21 سنة، وإيمان.ج.ع 20 عاما، وسما.ر.م 20 عاما، وأحمد.ا.ع 24 عاما.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نقل المصابين جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي حيث استقبلهم الاستقبال والطوارئ، وجار رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.