بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث على طريق سفاجا سوهاج

شهد طريق سفاجا سوهاج حادثًا مروعًا أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مصرع وإصابة 5 أشخاص

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق سفاجا سوهاج، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر الذي دفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص هم: أحمد جمال أحمد طاهر، ووحيد الشايب فؤاد، وسمير سعدي ضوي، وزين العابدين محمد سيد وإصابة نادر الطيب محمد علي.

وتم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب للمستشفى تحت العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص في حادث بطريق سفاجا قنا

كان شهد طريق سفاجا قنا منذ ساعات حادث انقلاب سيارة بالكيلو 67، وأسفر الحادث عن 5 مصابين وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث ، وتم استدعاء أكثر من سيارة اسعاف ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقى العلاج اللازم وحالتهم مستقرة وجار خروجهم.