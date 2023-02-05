شروط حصول محدودي الدخل على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي

يحاول الكثير من محدودي الدخل، شراء سكن لهم، ولكن يصعب الأمر عليهم لدفع المبلغ كاملا، لذا يقدم البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري لأكثر من فئة لمساعدة المواطنين لحياة أفضل.

وبحسب التمويل العقاري لمحدودي الدخل في بنك الأهلي المصري لعام 2023، يحدد الدخل الشهري وفقا للإعلان المصدر من قبل صندوق التمويل العقاري، ويشترط عدم امتلاك الفرد لأي وحدة سكنية حتى في حال الميراث.

التمويل العقاري لمحدودي الدخل في البنك الأهلي المصري

وبالنسبة لشروط السن، لا يقل عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، كما لا يتعدى عمر الـ60 في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين.

والتمويل العقاري لمحدودي الدخل يكون للمصريين المقيمين فقط، ومدة العمل تكون 6 أشهر للموظف بالقطاع الحكومي والخاص، و12 شهر لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

الحد الأدنى والأقصى لمدة القرض

والحد الأدنى لمدة القرض 5 سنوات، والأقصى 20 عامًا، وتحدد قيمة الوحدة من خلال صندوق التمويل العقاري وبحسب الإعلان المصدر، وتكون الدفعة المقدمة الحد الأدنى 20% من إجمالي سعر الوحدة، والأقصى 50%، وقيمة التمويل تكون حتى 80% من إجمالي سعر الوحدة.

ونسبة عبء الدين، يجب أن لا يتجاوز القسط المستقطع للتكويل العقاري من صافي دخل العميل بعد استبعاد كل الاستقطاعات السيادية، وسعر الفائدة 5% - 7 متناقض.

والمميزات المتوفرة في التمويل العقاري لمحدودي الدخل في البنك الأهلي المصري، أن مصاريف فتح الحساب يكون مجاني، والاستعلام الائتماني، وتوفير وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي، وعن عمولة التأخير تكون 2% على الأقساط مستحقة الدفع.