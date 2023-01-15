أرقام خدمة عملاء صندوق التمويل العقاري للاستفسار والشكاوى

يبحث عدد من المواطنين خلال هذه الأيام، عن أرقام خدمة عملاء صندوق التمويل العقاري، تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح أكثر من 22000 وحدة سكنية، ضمن محور الإسكان المتوسط، بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، للمواطنين من متوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة.

الاتصال من أي خط أرضي

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هناك أكثر من طريقة للتواصل مع صندوق التمويل العقاري، وطرح الإستفسارات والشكاوي خلالهم.

ويعد من أبرز تلك الطرق، هي أرقام خدمة عملاء صندوق التمويل العقاري، حيث يمكن التواصل مع صندوق التمويل العقاري من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، أو من خلال الاتصال على رقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا: 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

زيارة الصفحة الرسمية لصندوق التمويل العقاري

كما يمكن التواصل مع صندوق التمويل العقاري من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان، أو من خلال الطرق الإلكترونية، عن طريق زيارة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها فيس بوك، موقع يوتيوب، موقع تويتر، موقع إنستجرام، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.