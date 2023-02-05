أحمد بان لفيلم «نصر»: «السادات» خسر رهانه في ترويد الإسلاميين

قال أحمد بان الكاتب والباحث، إن الرئيس السادات عندما اعتلى السلطة، وجد نفسه بلا أنصار وبلا تنظيم سياسي قوي وبلا ظهر يحميه، فبدأ في خطوات تنفيذية، عندما أوكل إلى محمد إسماعيل عثمان بناء جماعات أو تيارات إسلامية داخل الجامعة.

وأضاف «بان» في الفيلم الوثائقي «نصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك أشعل في الشارع صراع سياسي بين مجموعات اليسار والقوميين من جهة، والإسلاميين من جهة أخرى، وكان مدرك أن الغلبة قد تكون للإسلاميين، لكن يستطيع أن يرود هذا المارد، وهذه هي كانت المراهنة الخاسرة، لأنه تصور أنه قادر أن يرود الإسلاميين، لكنه غير قادر على ترويد اليسار.

وقال المحامي مختار نوح، إن الحديث عن تمدد التيار الإسلامي بعد 1971، وانحراف الفكر الإسلامي من حيث الهدف، حتى أنها تحولت إلى رغبة في السيطرة الاجتماعية، بسبب ما أعطى لها من مساحة طغت على مساحة وحدود الآخرين.