الكاتب الصحفي يسري الفخراني عن «وبينا ميعاد»: الحلقة الأخيرة مليئة بالمفاجآت

قال الكاتب الصحفي يسري الفخراني، إنّ الحلقة الأخيرة من مسلسل «وبينا ميعاد» التي ستُعرض يوم السبت المُقبل عبر قناة «دي إم سي»، تحمل العديد من المفاجآت، قائلًا: «الحلقة الأخيرة بها مفاجآت في 45 دقيقة».

وكتب يسري الفخراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «في مسلسل وبينا ميعاد، من أول لحظة كان أمامنا وأملنا صياغة مسلسل بسيط، وأن يكون ملمًا بالتفاصيل، مبهجًا يدخل القلب، يناقش بعض أفكار الشباب وأحلامهم، يقدم جيلًا جديدًا من الممثلين، ويقدم للصفوف الأولى ممثلين موهوبين ومخلصين لعملهم».

الممثلين الكبار بلا استثناء ذابوا عشقًا داخل المسلسل

وتابع الكاتب الصحفي: «الحقيقة إنه من أول يوم، كل شيء كان أجمل مما يمكن، كل صناع العمل كانوا في حالة حب للعمل، وهذا هو المهم، الممثلون الكبار بلا استثناء ذابوا عشقًا داخل المسلسل، توهجوا وقدموا خلاصة رحلتهم في الرحلة.. استمتعنا بالرحلة لمدة 8 شهور صُنع فيها هذا المسلسل على مهل، وفيها حدثت تغيرات رائعة في سلسلة العمل وصلت به إلى ما قُدم الحمد لله».

وأضاف: «شكرًا لكل صُناع المسلسل، وشكرًا من قلبي لصبري وشيرين ومدحت وشركاءهم.. وبينا ميعاد.. شقى 350 صنايعي مصري قادرين أن يقدموا الأحلى من قلوبهم».

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين والوجوه الشابة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، داليا شوقي، آية سليم، تسنيم مطر، الطفلة كنزي رماح، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، ميران عبدالوارث، مدحت صالح، بسمة، نادية رشاد، هاجر الشرنوبي، عايدة فهمي، خالد أنور، تأليف وإخراج هاني كمال.