يسري الفخراني: انطلاق أولى حلقات الحكاية الثانية «روليت» على «Cbc» السبت

كشف الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موعد عرض الحكاية الثانية من مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، والتي تحمل اسم «روليت».

وقال يسري الفخراني، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ حكاية «روليت» ستُعرض اعتبارًا من يوم السبت المُقبل عبر قناة Cbc، في تمام الساعة الثامنة مساءً، أما قناة «Cbc دراما» في تمام الساعة الحادية عشر مساءًَ، كما ستُعرض حصريًا عبر منصة «واتش إت».

«روليت» بطولة نجلاء بدر، ونضال الشافعي، وإنجي شرف، وأحمد يونس، وأحمد باسم، وماجد إسكندر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، يعتمد العمل على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصصا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري.