يسري الفخراني يكشف تفاصيل مسلسل تياترو.. 22 موهبة جديدة

كشف الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التفاصيل الأولى وكذلك البوستر الدعائي الأول لمسلسل «تياترو» الذي يعتمد على المواهب الشابة في التمثيل، بجانب ظهور عدد من كبار النجوم كضيف شرف.

وأوضح يسري الفخراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ مسلسل تياترو يضم 22 وجها جديدا بـ22 موهبة من فنون مسرحية في عمل درامي مختلف مع 15 نجما.

حلقات مسلسل تياترو

وأشار إلى أنّ مسلسل تياترو، مكوّن من 30 حلقة فقط، ومن المُقرر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة، واصفًا أبطاله بقوله: «نجوم المستقبل في تياترو.. مصر منورة بأهلها»، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف إسماعيل إبراهيم، وطارق علي، ومصطفى علي ومحمد علي.