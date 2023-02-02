الكاتب الصحفي يسري الفخراني يشيد بشباب مسلسل «وبينا ميعاد»: جيل جديد موهوب

أشاد الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالمُمثلين الشباب المُشاركين في مسلسل «وبينا ميعاد» الذي عُرض عبر قناة «دي إم سي»، قائلًا: «جيل جديد موهوب».

وقال يسري الفخراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «حقيقي دول جزء من نجاح (وبينا ميعاد) وجزء من نجاحنا في وبينا ميعاد.. تقديم ممثلين موهوبين جدد إضافة لمئات المواهب المصرية التي لا تنتهي».

جيل يصنع جيل

وأضاف الكاتب الصحفي يسري الفخراني: «جيل بيصنع جيل.. وهكذا فعل النجوم الكبار صبري فواز وشيرين ومدحت صالح (وكل كبار المسلسل)، وجهد مخرج ومؤلف موهوب هاني كمال، ومنتج فنان ودؤوب إبراهيم حمودة وعشرات من المبدعين خلف الكاميرا».

تعرف على أحداث مسلسل وبينا ميعاد

مسلسل «وبينا ميعاد»، يدور حول أسرة المهندسة نادية، وتجسد شخصيتها شيرين رضا، امرأة مطلقة تتولى تربية 4 بنات، تتزوج من المهندس حسن، ويجسد دوره صبري فواز، وهو رجل أرمل لديه 4 من الأبناء، وتحدث كثير من المناوشات بين أبنائهما لرفضهما هذه الزيجة، ويظهر طليق نادية ويقوم بدوره محمد سليمان، ويقرر الاقتراب من بناته بعد تركهن منذ سنوات.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، داليا شوقي، آية سليم، تسنيم مطر، الطفلة كنزي رماح، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، ميران عبدالوارث، مدحت صالح، بسمة، نادية رشاد، هاجر الشرنوبي، عايدة فهمي، خالد أنور، تأليف وإخراج هاني كمال.