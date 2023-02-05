محافظ المنوفية: معارض أهلا رمضان تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن معارض أهلا رمضان التي أقيمت بنطاق المراكز والمدن والقري شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين علي مدار اليوم وذلك لتوافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تفوق مثيلاتها في الأسواق.

وأكد أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية جاري التنسيق لإقامة أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر والتوسع فيها بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وغيرها من المنافذ المتنقلة والثابتة في المحافظة.

محافظ المنوفية: توفر كافة السلع الغذائية في المنافذ

وقال أبو ليمون إن هناك متابعة على مدار الساعة لكافة المعارض والشوادرومتابعة أسعار السلع المعروضة من خلال اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور اليومي على كافة المنافذ وتلافي أية ملاحظات وحلها فورا.

التجهيز لافتتاح أكبر معرض أهلا رمضان في شبين الكوم

على صعيد متصل، تقوم محافظة المنوفية بالاستعداد على قدم وساق لافتتاح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية أهلا رمضان في مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة، والتي تقام على أرض المعرض بعمر أفندي بحي غرب شبين الكوم.

وأكدت مديرية التموين بالمنوفية، أن أكثر من 44 معرضا مقاما على أرض محافظة المنوفية في كافة القرى والمدن على مستوى المحافظة، بخلاف 25 منفذا متنقلا لبيع السلع الغذائية.