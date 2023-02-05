«تموين المنوفية»: تحرير 6 آلاف محضر شهريا في الحملات على الأسواق والمخابز

كشف أسامة عز الدين، وكيل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، أن المديرية تسعى جاهدة وبكافة الطرق للحفاظ على مصلحة المواطنين ومنع التجار من احتكار أو تخزين السلع الغذائية لضمان حقوق المواطنين، ومن يخالف القوانين يلقى عقوبة شديدة.

حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية

وأضاف «عز الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مديرية التموين بمحافظة المنوفية تقوم بضبط ما يعادل أكثر من 6000 محضر شهريًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مخالفة لا يتم ضبطها وتحرير محضر بها، والتعامل معها تحت إطار القانون، ومعاقبة المخالفين.

تحرير أكثرمن 150 محضرا تموينيا يوميا

وتابع أن المحاضر اليومية تكون ما بين 150 إلى 200 محضر من مختلف مراكز محافظة المنوفية، في مجال متابعة الأسعار والأسواق والمخابز، وذلك من خلال الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة.

وأكد «عز الدين» أن الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة، وبالأخص الحملات التموينية المفاجئة تجعل التجار يلتزمون بالقوانين واللوائح المنظمة، وتقلل حجم احتكار السلع والمنتجات، موضحًا أن تلك الجهود المبذولة تأتي للحفاظ على حق المواطنين.

وأشار إلى استمرار الحملات التموينية وتكثيفها، يأتي وفق توجيهات محافظ المنوفية بمنع التلاعب في السلع والأسعار، مؤكدا على التعاون مع كافة الجهات التنفيذية في المنوفية التي تشارك في الحملات.