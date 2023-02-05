ضبط حشيش وهيروين بـ800 ألف جنيه بحوزة مسجل خطر في المنوفية

ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن المنوفية، أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا في الغربية، حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ800 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.