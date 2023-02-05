نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

كشف محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي، والتي استمرت لمدت أسبوع، مشيرا إلى قرب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس خلال الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء أيضا من المراجعة الأولى لمواد نتجية الشهادة الإعدادية 2023 في المنوفية بالاسم ورقم الجلوس، ويتم إجراء باقي المراجعات والتأكيد علي الدقة في رصد الدرجات لكي يحصل كل طالب علي حقه ولكي لا يظلم أحد من الطلاب، وبعدها سيتم إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 التيرم الأول

وأشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 التيرم الاول بالاسم ورقم الجلوس، سيتم إعلانها بشكل رسمي عبر بوابة محافظة المنوفية للنتائج من خلال هذا الرابط، وذلك بعد اعتماد محافظ المنوفية النتيجة خلال الأيام المقبلة، وقبل انتهاء الأسبوع الجاري.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

ويترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنوفية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد قرب الانتهاء من رصد الدرجات واعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للنتيجة، ويتم الإعلان عنها من خلال رابط نتيجه الشهادة الإعداديه محافظه المنوفيه 2023 من هذا الرابط.

الجدير بالذكر، أن أكثر من 81 ألف طالب من أبناء محافظة المنوفية، شاركوا في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة 99,2%، من خلال 399 لجنة موزعين علي المدن والقري، بمشاركة الآلاف من الاساتذه والمراقبين علي مستوي المحافظة.