بدء تسكين الطلاب في المدن الجامعية للفصل الدراسي الثاني الجمعة المقبلة

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني 2023 والمقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم البدء في إعادة تسكين المدن بالطلاب للفصل الدراسي الثاني 2023 للبنين والبنات من الجمعة المقبل، منوهاً إلى أنه يجرى حالياً عمل الصيانة الشاملة لها.

بدء تسكين المدن الجامعية للفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، البدء في تسكين الطلاب في المدن الجامعية بنين وبنات للفصل الدراسي الثاني 2023 بدءاً من يوم الجمعة المقبل وذلك وفقاَ للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن بدءاً من يوم الجمعة المقبل تبدأ المدن الجامعية المختلفة في استقبال الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية بنين وبنات، لافتا إلى أن السبت أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2023 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.