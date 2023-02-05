«الجامعات»: بدء إعلان جداول الفصل الدراسي الثاني 2023

بدأت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الكشف عن جداول الفصل الدراسي الثاني 2023، للعام الجامعي الجاري، والمقرر أن يطلق الأسبوع المقبل 11 فبراير الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب استمرار أعمال الاستعداد التي تتم على قدم وساق، من تجهيزات أو صيانة للمنشآت، تنفيذا لتوجيهات المجلس، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19».

استمرار أعمال التجهيزات للفصل الدراسي الثاني 2023

أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أن الكليات بدأت في إعلان الجدوال الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2023 عبر المنصات التعليمية المختلفة والمواقع الإلكترونية، وإرسال الجداول للطلاب عبر الإيميل الإلكتروني، والمقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل 11 فبراير، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، واستمرار أعمال التجهيزات للترم بمختلف الكليات.

الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الكليات بدأت في الكشف عن جداول التيرم الثاني للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي التي أقرها المجلس.

وفي السياق ذاته، أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، جدول أقسام محاضرات السنة الرابعة لمختلف المجموعات للفصل الدراسي الثاني 2023، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل 11 فبراير الجاري.