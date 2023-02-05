فضائية قبطية تعرض تفاصيل ندوة رابطة الجامعات الإسلامية بمعرض الكتاب

استعرضت فضائية قبطية، ندوة أقامتها رابطة الجامعات الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان «القيم الدافعة للتقدم والبناء العام والخاص».

جاء ذلك ضمن تقرير أذاعته قناة مي سات القبطية، اليوم عبر شاشتها، ذكر الكاتب عاطف مصطفى، أن تلك الندوة التي تقام سنويًا كي تفتح أبواب العلم والثقافة والتثقيف والتوعية أمام أبناء مصر، والوافدين إليها من كل بقاع العالم.

وأضاف الدكتور صابر عبدالدايم أستاذ الأدب وعميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر، أن رابطة الجامعات الإسلامية، رابطة علمية أكاديمية تسعى إلى وحدة الصف والشعور.

تأسست الرابطة عام 1969، وغايتها الأساسية نشر الالتزام والقيم الإسلامية، وتمسك المسلمين بها.

وأشار الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، نحن في أمس الحاجة إلى القيم التي تتضبط السلوك، مضيفًا أن الدين الإسلامي يظبط سلوك الفرد.

وأكد الدكتور أحمد سعيد شلبي عضو لجنة النهوض باللغة العربية برابطة الجامعات الإسلامية، نسعى إلى تفعيل القيم، مثل التسامح والولاء والانتماء وحب الوطن.

وقال: أذكر أبيات شعرية للبابا الراحل شنودة الثالث، التي قال فيها «جعلتك يا مصر في مهجتي وأهواك يا مصر عمق الهوى، إذا غبت عنك ولو فترة أذوب حنينا أقاسي النوى، إذا عطشت إلى الحب يوما بحبك يا مصر قلبي ارتوى»