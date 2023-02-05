«الجامعات»: دعم غير محدود للطلاب المتعثرين في دفع المصروفات الدراسية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه لا يمكن منع دخول الطلاب المتعثرين وغير المسددين للمصروفات الدراسية للعام الجامعي الجاري من دخول الحرم الجامعي خلال الفصل الدراسي الثاني 2023، مؤكدين أنه لا توجد اي قرارات بهذا، ولن يستطيع أي شخص منع الطالب من دخول الحرم الجامعي وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، وهناك ضوابط وقيم يتم التعامل بها، منوهين بأن الجامعات دعمت ملف الطلاب من خلال مكاتب رعاية الشباب المختلفة إذ قامت بسداد المصاريف الدراسية لمئات الطلاب سواء المدن الجامعية أو المصروفات الدراسية أو الكتب.

تقديم دعم غير محدود للطلاب المتعثرين

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي قرارات أو منشورات بشأن منع دخول الطلاب المتعثرين من سداد المصروفات الدراسية من دخول الحرم الجامعي في الفصل الدراسي الثاني 2023، منوها بأن الجامعة توفر وتقدم دعم غير محدود للطلاب المتعثرين؛ سواء مادي أو عيني، لافتا إلى أن الجامعة تخصص أكثر من مورد لصندوق رعاية الشباب بكل كلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجامعة تقدم دعما كاملا للطلاب غير القادرين والمتعثرين في سداد المصروفات الدراسية سنويا من خلال مكاتب رعاية الشباب، مؤكدا ضرورة استيفاء الأوراق اللازمة و تقديمها، ولا توجد أي قرارات حول ما يتعلق بمنع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية للعام الجامعي الجاري من دخول الحرم الجامعي خلال الفصل الدراسي الثاني.