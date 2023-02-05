رسوم وأوراق استخراج كعب عمل «أونلاين» 2023.. سجل البيانات عبر الرابط

في ظل الحياة الرقمية التي نعيشها الآن، ازدادت التساؤلات عن كيفية استخراج كعب عمل «أونلاين»، إذ أتاحت وزارة القوى العاملة الخدمة للمواطنين، بشرط توضيح حالة القيد والمدة التي يستغرقها والأوراق، والإجراءات المطلوبة لكعب العمل.

خطوات استخراج كعب عمل

وتوجهت الحكومة لتوفير كل الخدمات التي تقدمها للمواطنين بطريقة مميكنة، فقد سهلت استخراج كعب العمل إلكترونيا من المنزل، إذ يعد من ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة والمهمة عند التقدم والالتحاق في أي وظيفة سواء في قطاع حكومي أو خاص أو عند السفر للعمل بالخارج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط https://www.manpower.gov.eg/

ـ الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل راغبي العمل.

ـ إذا كانت هذه المرة الأولى لك للحصول على خدمات هذا الموقع اختر تسجيل الدخول لأول مرة.

ـ كتابة كل البيانات الشخصية بطريقة صحيحة وسليمة، والتلي تتضمن الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والرقم التأميني والتخصص.

ـ اختيار رغبة مكان العمل سواء داخل مصر أم خارجها.

ـ اضغط على خانة حفظ ومتابعة، بعد التأكد من كل البيانات التي جرى تسجيلها واختيار كلمة السر وتأكيدها.

ـ بعد ذلك يمكنك استلام كعب العمل من مكتب العمل التابع لمقر السكن الخاص بك.

الأوراق المطلوبة

أما عن الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل حددتها وزارة القوي العاملة كالتالي:

ـ أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

ـ أصل شهادة المؤهل الدراسي أصل الرقم التأميني.

ـ شهادة الجيش أو الموقف من التجنيد للذكور.

ـ أصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.

ـ بالنسبة للعامل الفني؛ تقديم أصل شهادة قياس مستوى المهارة، أو ترخيص مزاولة الحرفة، أو شهادة الخبرة.

والهدف من استخراج كعب العمل، معرفة الدولة أعداد البطالة وأعداد المشتغلين في مؤسسات القطاع الحكومي أو الخاص أو حتى العمالة الحرة، إذ يقوم المواطن باستخراج كعب العمل وتسليمه لجهة العمل، حتى تقوم جهة العمل بإرساله مرة أخرى إلى مكتب العمل بمجرد تسلم المواطن للوظيفة وبحد أقصى شهر من استلامه للوظيفة، حتى لا تقع عقوبات على جهة العمل.