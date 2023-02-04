جامعة الملك سلمان الدولية تعلن آخر موعد للتقدم على وظائف 9 تخصصات

كشف الدكتور محمد شريف القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية للشئون الأكاديمية، آخر موعد للتقديم لوظائف جامعة الملك سلمان 2023، التي جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، موضحًا أنه من المتوقع أن يتم غلق باب التسجيل للتقدم على الأماكن الشاغرة من الوظائف للأكاديميين خلال 48 ساعة، وذلك بعد استفاء الأعداد المقررة للتقدم ومن ثم بدء الفحص لأوراق المتقدمين لشغل الأماكن الشاغرة من الأكاديميين لمختلف الكليات والتخصصات.

وظائف جامعة الملك سلمان 2023

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وظائف جامعة الملك سلمان شملت العديد من التخصصات سواء في قطاعي العلوم والإنسانيات، مشيرًا إلى أن الأماكن الشاغرة من وظائف الأكاديميين متاحة بأفرع الجامعة الثلاثة «شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر»، وذلك بدوام كامل أو دوام جزئي سواء في قطاعات «الهندسة أو الطب أو العلوم الإنسانية» على أن يتم القبول خلال الفصل الدراس الثاني 2023.

التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الملك سلمان 2023

-الآداب والفنون.

- طب الأسنان.

- اللغات.

- العلوم.

- الصيدلة.

- الطب.

- التمريض.

- الهندسة.

-العلوم الأساسية والجيولوجيا.

الشروط الواجب توافرها

وأوضح نائب رئيس الجامعة، عددا من الشروط الواجب توافرها في المرشح لشغل الأماكن الشاغرة من الوظائف، والمتمثلة في أن يكون لدي المتقدم خبرة في عملية التدريس، وأن تكون الدكتوراه من جامعة معتمدة، وأن لا تقل الخبرة عن 6 سنوات بعد الدكتوراه للأستاذ المشارك، وأن لا تقل عن 10 سنوات بعد الدكتوراه للأستاذ الكامل، وأنه بالنسبة للأستاذ المساعد، يجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين بعد الدكتوراه، بجانب ضرورة توافر السجلات تعليمية وبحثية ممتازة، وأن يكون لدى المتقدم عدد من المهارات الإدارية والتعامل مع الآخرين، موضحا أنه يمكن للراغبين في التقدم الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني للجامعة.