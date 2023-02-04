«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف لخريجي كليات التجارة.. آخر موعد للتقديم

توفر وزارة الشباب والرياضة العديد من فرص العمل والوظائف الخالية للشباب وخاصة الحاصلين على بكالوريوس تجارة، وأعلنت شركة سند للاستشارات المهنية على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على «فيسبوك» عن تعيينات للوظائف التالية:

مدير مالي - خبرة 10 سنوات.

محاسب - خبرة 3 سنوات.

مدير مبيعات - خبرة 5 سنوات في المجال التقني

مكان وموقع العمل

وموقع ومكان العمل في الإسكندرية.

الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف المطلوبة .

- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

- أقصى حد للسن 35 سنة.

- أما عن الحقوق والمميزات.

- الحصول على راتب مجزي.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- يومين إجازة أسبوعياً.

- تأمينات طبية واجتماعية.

ومن الوظائف المتاح العمل بها التالي:

- إدارة ميزانيات الشركة.

- إدارة الحسابات.

- إعداد التقارير الخاصة بأرباح الشركة والإشراف عليها.

- النظر في التكاليف والمصاريف والإيرادات ومراجعتها والتحقق منها.

- تخطيط وتوجيه جهود العاملين في القسم المالي لدى الشركة.

- الإشراف على مجمل العمليات والأنشطة التي يقوم بها قسم المالية في الشركة.

- آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 28 فبراير 2023.

طريقة التقديم على الوظيفة

للتقدم لهذه الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة على إيميل CV@tawarwghayar.com.

أو قم بالتقديم مباشرة من خلال موقع توظيف مصر

http://bit.ly/40j7P7vhttp://bit.ly/3wMw14B