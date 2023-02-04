«القوى العاملة»: وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 6 آلاف في القاهرة والجيزة

تحرص وزارة القوى العاملة على توفير وظائف خالية للشباب من خريجي الجامعات والمؤهلات الدراسية الأخرى، لمساعدتهم في الحصول على فرصة عمل تمكنهم من عيش حياة كريمة، وأعلنت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عدد من الوظائف المختلفة بشركات في محافظتي القاهرة والجيزة، بمرتبات تبدأ من 2500 جنيه حتى 6000 جنيه.

وأوضحت وزارة القوى العاملة في نشرتها التوظيفية تفاصيل تلك الوظائف في محافظات القاهرة والجيزة.

وظائف خالية بشركة أمن وحراسة في القاهرة

أعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة الموجودة في عمارات العبور أمام محطة مترو أرض المعارض في القاهرة عن حاجتها لوظائف خالية بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه، وجاءت التفاصيل الوظائف كالتالي:

- كمبوند بالتجمع بمرتب يصل إلى 4000 جنيه، بالإضافة إلى الإقامة و4 أيام إجازة.

- مبنى إداري بالعاصمة الإدارية، بمرتب يصل إلى 4000 جنيه وإقامة بالإضافة إلى 4 أيام إجازة.

- مدارس دولية ومبان بالعاصمة الإدارية، بمرتب يصل لـ3500 جنيه وإقامة وعدد 4 أيام إجازة.

- العبور والشروق بمرتب يصل إلى 5400 جنيه، بعدد ساعات عمل يصل إلى 16 ساعة و8 أيام إجازة.

- توكيل سيارات بمدينتي بمرتب يصل إلى 3700 جنيه.

- مديرو مواقع بمرتب يصل إلى 6000 جنيه بالإضافة إلى سكن و4 أيام إجازة.

- وظائف سيلز من الجنسين، بمرتب 6000 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عمولات.

وظائف خالية بشركة أمن وحراسة في الجيزة

أعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة الكائنة في 6 أكتوبر خلف نادي الصيد، عن حاجتها لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- وظيفة مشرف أمن، بمرتب يصل إلى 4000 جنيه، ولا بد أن يتراوح سن المتقدم بين 35 و50 عاما، على أن يكون لديه خبرة 5 سنوات.

- وظائف أفراد أمن، بمرتبات تصل إلى 3700 جنيه، على أن يتراوح سن المتقدم للوظيفة بين 19 و48 عاما.

- وظيفة مراقب كاميرات، بمرتب يصل إلى 3000 جنيه، على أن يتراوح عمره بين 25 و40 عاما.

- وظيفة سائق رخصة، ويجب أن يتراوح سن المتقدم للوظائف بين 20 و40 عاما.