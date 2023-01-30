مشيرة خطاب لـ أحمد موسى: حقوق الإنسان بمصر وصلت لمستوى غير مسبوق في عهد السيسي

أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العلاقات المصرية الأمريكية في الوقت الحالي تتسم بالندية، كما أن حقوق الإنسان في مصر وصلت لمستوى غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي.

وأضافت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما قاله وزير الخارجية الأمريكي اليوم من تصريحات تنم عن واقع حقيقي لما وصلت له مصر من ملف حقوق الإنسان وحقوق النساء والأقباط.

خطاب: لا توجد دولة لا تواجه تحديات في ملف حقوق الإنسان

وتابعت خطاب: «لا توجد دولة لا تواجه تحديات في ملف حقوق الإنسان، كما أن المرأة المصرية تتمتع بحقوقها كاملة منذ 2013».

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تحركات مصر في ملف حقوق الإنسان نابعة من إرادتها الخاصة وليس من ضغوطات من أحد.

المواطن يحصل على كافة حقوقه في عهد الرئيس السيسي

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المواطن يحصل على كافة حقوقه في عهد الرئيس السيسي، موضحة أن كل مواطن له دور في تنفيذ ملف واحترام حقوق الإنسان.

وأردفت مشيرة خطاب إلى إشادة وزير الخارجية الأمريكي بدور لجنة العفو الرئاسي لها دلالات إيجابية، حيث تبذل مجهودا كبيرا وحققت نتائج طيبة، كما أن رد وزير الخارجية الأمريكي عن سؤال إحدى الصحفيات حول الإفراج عن المتهم «علاء عبدالفتاح»، وعدم تطرقه في الحديث عنه إشادة بتقدم ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت مشيرة خطاب أن هناك برامج تأهيل للأشخاص الذين شملهم العفو الرئاسي من أجل تأهيلهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، موضحة أن هناك بعض الجهات ترفض عودة المعفي عنهم لعملهم مرة أخرى، حيث يتم التدخل لتوفير حلول مناسبة ومشاركتهم في المجتمع.