السفيرة مشيرة خطاب: توفير التدريبات اللازمة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في دمياط

زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، محافظة دمياط؛ لعقد ندوة تحت عنوان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

واستقبل وفد المجلس الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب والمجالس النيابية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، جاء ذلك في إطار متابعة المجلس لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر وتوطيد مفاهيم حقوق الإنسان في محافظات مصر.

في بداية اللقاء، رحبت محافظ دمياط بالسفيرة خطاب ووفد المجلس، التي أعربت عن تقديرها للجهود التي حققها المجلس تحت قيادتها لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مؤكدة تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون لدعم هذا الملف في إطار اهتمام المحافظة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جهود محافظ دمياط في جميع المجالات

ومن جانبها، أعربت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تقديرها لجهود محافظ دمياط في جميع المجالات ودعمها الكبير لملف حقوق الإنسان، مشيدة أيضًا بما حققته المحافظة تحت قيادتها، ما ساهم في حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021.

وأضافت أن الدكتورة منال عوض تُعد من أولى رائدات العمل بملف مدن التعلم، مؤكدة دعم المجلس لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة من خلال توفير التدريبات اللازمة بكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والمواطنين والشكاوى، موضحة أن حقوق الإنسان على مستوى العالم تواجه الكثير من التحديات المتعددة والمتسارعة.

وأشارت إلى أن المجلس يسعى دائما إلى تطوير سبل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع لخلق مناخ يقوم على احترام هذه الحقوق وترسيخ العدالة الاجتماعية وثقافة السلام وقبول الآخر.

كما شددت خطاب على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول حقوق الإنسان تُعد الأولى من نوعها في مصر، مضيفة أن هذه الرؤية تشمل تطوير سياسات وتوجهات الدولة في ملف حقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد بادرة فريدة.

احترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية

ونوهت بأن رؤية الرئيس السيسي تقوم على احترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ترتبط ارتباطًا وثيقا بجهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وحرصت السفيرة مشيرة خطاب على عقد لقاء حواري مع الشباب والفتيات لفتح باب النقاش حول حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية.

وفي ختام الندوة، كرمت خطاب وعوض، أعضاء وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة؛ وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة في مجال حقوق الإنسان.